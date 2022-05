Rodrigo Fernández abre o jogo e fala sobre possibilidade de ser comprado pelo Santos; confira

Com 11 jogos disputados e um gol marcado em pouco mais de um mês vestindo a camisa do Peixe, o volante vem agradando tanto a torcida quanto a diretoria com atuações consistentes

Reprodução/Santos FC Rodrigo Fernández durante entrevista coletiva no Santos



O meio-campista Rodrigo Fernández concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 17, e falou sobre as especulações de que o Santos já teria acertado sua compra em definitivo junto ao Guaraní, do Paraguai. “Eu sei que a notícia está circulando, mas eu estou tranquilo, tenho contrato até o fim do ano. A possibilidade é do clube e no momento certo terá que falar com meu agente, com meu clube no Paraguai. Estou focado em jogar, se as coisas saírem bem e o clube quiser que eu continue, vai dar certo”, afirmou o jogador de 26 anos.

Fernández chegou ao Peixe no final de março, emprestado pelo Guaraní, com vínculo válido até o final da atual temporada. O contrato, contudo, dá ao clube a prioridade de compra, conforme determina uma cláusula que prevê a vantagem de adquirir parte dos direitos do uruguaio até o fim do empréstimo, sem enfrentar concorrência. Com 11 jogos disputados e um gol marcado em pouco mais de um mês vestindo a camisa do Santos, o volante vem agradando tanto a torcida quanto a diretoria com atuações consistentes sob o comando do técnico Fabián Bustos. “Eu não gosto muito de falar sobre o meu jogo, mas estou fazendo o que o técnico está pedindo para mim. Tenho que ser volante de primeira linha e volante de saída. Ser chamado de “pitbull” não incomoda, falavam para mim no Paraguai e está bom”, comentou. “Faz pouco tempo que estou no Santos, mas essa vibração, essa energia que sentimos na Vila é diferente dos outros estádios”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo