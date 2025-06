Santos acerta a renovação de contrato com Neymar até dezembro

O atleta retornou ao clube brasileiro em fevereiro, após rescindir com o Al Hilal, da Arábia Saudita, mas acordo ia só até junho; ele soma 12 partidas e três gols nesta segunda passagem

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Somando as duas passagens pelo Santos, Neymar acumula 243 jogos



O Santos anunciou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com Neymar até o dia 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de estender o compromisso até a Copa do Mundo de 2026. A divulgação oficial aconteceu através de um vídeo do próprio atleta aos sócios do clube. “Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar”, disse Neymar.

O craque retornou ao Santos em fevereiro, após rescindir com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e assinou contrato até o fim de junho. Nesta segunda passagem, Neymar atuou em 12 partidas, marcou três gols e deu três assistências.

No período, porém, sofreu com lesões e longos afastamentos. A primeira foi um edema na coxa esquerda, em 2 de março, na partida contra o Red Bull Bragantino, que o afastou por 42 dias. Após voltar e atuar por alguns minutos contra Fluminense e Atlético-MG, voltou a se lesionar em 16 de abril, desta vez no músculo semimembranoso da mesma coxa. Ficou mais 36 dias fora, retornando na última semana e jogando alguns minutos contra CRB e Vitória.

Seu último jogo foi na Vila Belmiro, contra o Botafogo, no dia 1 de junho. Na ocasião, acabou expulso e prejudicou a equipe, que perdeu por 1 a 0 mesmo tendo melhor desempenho na partida.

A passagem também foi marcada por polêmicas extracampo. As constantes idas de Neymar à Kings League, em meio à má fase do time santista, geraram críticas entre torcedores e comentaristas. Além disso, entrevistas polêmicas concedidas por seu empresário, Neymar Pai, e pelo próprio jogador causaram desconforto interno. Recentemente, o camisa 10 chegou a afirmar que ficou tentado a aceitar uma proposta do Fluminense para disputar o Mundial de Clubes.

Somando as duas passagens pelo Santos, Neymar acumula 243 jogos, 141 gols e 69 assistências. Conquistou a Copa do Brasil de 2010, a Libertadores de 2011, a Recopa Sul-Americana de 2012 e os títulos do Campeonato Paulista em 2010, 2011 e 2012. Deixou o clube em 2013 para atuar pelo Barcelona. Depois, defendeu o Paris Saint-Germain e o Al Hilal antes de retornar ao time que o revelou em 2009.

No período de pausa do calendário por conta do Mundial de Clubes, que está sendo disputado nos Estados Unidos, o Santos ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. A equipe deixou a zona de rebaixamento após vencer o Fortaleza por 3 a 2, fora de casa, na última rodada antes da paralisação, Neymar, suspenso, não atuou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório