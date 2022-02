Santos anuncia argentino Fabián Bustos como novo técnico do clube para 2022

A diretoria do Peixe informou que o treinador, que estava no Barcelona de Guayaquil (Equador) assinou o acordo de um ano, faltando assinar o contrato definitivo, nos próximos dias, para assumir o comando da equipe

O Santos encerrou a novela, na tarde desta sexta-feira, 25, ao anunciar o argentino Fabián Bustos como novo treinador de seu time principal. Em comunicado, a diretoria do Peixe informou que o técnico, que estava no Barcelona de Guayaquil (Equador) assinou o acordo de um ano, faltando assinar o contrato definitivo, nos próximos dias, para assumir o comando da equipe. “A proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o Departamento de Futebol, buscamos a melhor opção do mercado. Que ele faça um grande trabalho. Bem-vindo Fabian Bustos”, anunciou o presidente santista, Andrés Rueda.

Apesar de ter nascido em Córdoba, na Argentina, Bustos construiu sua carreira como treinador no Equador. Depois de encerrar a carreira como jogador, o argentino comandou Manta FC, Deportivo Quito, Imbabura FC e Macará até chegar ao Delfín, em 2016. Lá, o profissional levou a equipe ao inédito título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2018/2019. Em seguida, voltou a ganhar o torneio, desta vez no Barcelona de Guayaquil, onde estava até a temporada – o Santos precisou pagar uma multa para tirar o profissional do clube equatoriano. Agora, ele chega para substituir Fábio Carille, demitindo na última sexta-feira, 18, depois da derrota para o Mirassol.