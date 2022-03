Santos anuncia contratação de Maicon, ex-Cruzeiro e São Paulo 

O defensor de 33 anos, que estava na Raposa, acertou sua rescisão com a equipe de Minas Gerais e assinou contrato de dois anos com o Alvinegro Praiano

Pedro Ernesto Guerra/Santos FC Maicon é o quinto reforço do Santos para a temporada



O Santos oficializou na tarde desta terça-feira, 8, o zagueiro Maicon como novo reforço do clube. O defensor de 33 anos, que estava no Cruzeiro, acertou sua rescisão com a equipe de Minas Gerais e assinou contrato de dois anos com o Alvinegro Praiano. “Emoção muito grande. Não consigo nem descrever o que estou sentindo agora. Estou realizando o sonho do meu pai. É um time que eu cresci vendo jogar. A gente esperou tanto por esse momento. Desde pequeno meu pai sempre falava que o sonho dele era ver um dos filhos jogando no Santos FC, que é o time do coração. E não tem orgulho maior do que poder realizar esse sonho”, afirmou o zagueiro, citando o pai Maurides Roque, torcedor fanático do Peixe.

Formado nas categorias de base do próprio Cruzeiro, Maicon chegou a ser emprestado para a Cabofriense antes de se transferir para o futebol português. Lá, o zagueiro atuou pelo Nacional da Madeira e, após temporada de destaque, foi contratado pelo Porto, onde permaneceu na equipe por oito anos e virou ídolo da torcida, conquistando três títulos do Campeonato Português, duas taças de Portugal e uma Europa League. No retorno ao Brasil, ele teve rápida passagem pelo São Paulo, entre a metade de 2016 e 2017. Depois, passou por Galatasaray (Turquia) e Al Nassr (Arábia Saudita), antes de voltar ao seu clube formador.

“Vou procurar fazer aquilo que sempre fiz na minha carreira. Tentar ajudar os mais jovens com liderança e fazer de tudo para colocar o Santos FC no mais alto nível. Podem contar com dedicação e muito trabalho. Farei o possível para honrar essa camisa dentro de campo”, ressaltou Maicon, que foi exaltado por Fabián Bustos, seu novo técnico. “Analisamos e vimos que ele é importante, com bons antecedentes. Vai nos ajudar a competir melhor e irá trabalhar por uma vaga junto com zagueiros que já temos no nosso elenco”, afirmou o treinador do Peixe.