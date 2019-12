Santos anuncia contratação de técnico português de 73 anos para o lugar de Sampaoli

Al Sadd/Divulgação Jesualdo Ferreira será o treinador do Santos na temporada 2020



O Santos anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação de Jesualdo Ferreira. O português de 73 anos será o treinador da equipe em 2020.

As partes assinaram um vínculo de um ano, e Jesualdo, em sua primeira passagem por um clube da América do Sul, será apresentado oficialmente no dia 6 de janeiro.

Ferreira já foi tricampeão português de maneira consecutiva com o Porto, entre 2007 e 2009, e também trabalhou nos outros dois principais times do país, Sporting e Benfica.

Desde 2015, ele comandava o Al-Sadd, clube do Catar do qual saiu no meio deste ano. Na ocasião, o treinador chegou a cogitar a aposentadoria.

HABEMUS TÉCNICO! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O português assinou contrato até o final de 2020. Seja bem-vindo, professor! 🇵🇹✍🏽 pic.twitter.com/X90eFft7BJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 23, 2019

No Santos, Jesualdo Ferreira terá a dura missão de substituir Jorge Sampaoli à altura, mantendo o padrão ofensivo aplicado pelo argentino, vice-campeão nacional com um elenco não tão estrelado quanto os dos principais rivais.

Para 2020, o clube alvinegro já anunciou a contratação do atacante Raniel e do lateral-direito Madson. Por outro lado, atletas importantes, como Gustavo Henrique e Victor Ferraz, não permanecerão.