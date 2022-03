Santos anuncia contratação de uruguaio Rodrigo Fernández por empréstimo

Natural de Montevidéu, o meio-campista foi revelado nas categorias da base do Danubio, tendo sua primeira oportunidade como profissional em 2016

Divulgação/Santos FC Rodrigo Fernández é o novo reforço do Santos



Visando a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Santos segue atento ao mercado da bola e buscando soluções para encorpar o seu elenco. Na tarde desta terça-feira, 29, a diretoria santista tratou de anunciar mais um reforço: o meio-campista uruguaio Rodrigo Fernández. Em comunicado, o Peixe avisou que o volante chega por empréstimo junto Guaraní do Paraguai até o fim do ano, com possibilidade de compra após o encerramento do vínculo. “Estou muito feliz por estar aqui e espero estar ao nível que é necessário nesse clube tão grande da América. Sei que o Santos FC é muito gigante. Como todos sabemos, temos que brigar por coisas importantes. O Santos FC tem seus objetivos e esperamos fazer uma boa Sul-Americana, uma boa Copa do Brasil e brigar pelo Campeonato Brasileiro”, afirmou o atleta de 26 anos.

Natural de Montevidéu, no Uruguai, Fernández foi revelado nas categorias da base do Danubio, tendo sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Três anos depois, o meia foi emprestado ao Guaraní-PAR, onde foi comprado e ganhou o apelido de “Pitbull” dos torcedores. “Sou um jogador que gosta de jogar no limite. Quero representar o torcedor quando jogo, sem bola perdida. Deixo tudo no campo. Pitbull é um apelido que se colocou em mim de pouco em pouco. É um elogio, é algo que me caracterizou por muito tempo e que gosto. Quero mandar um abraço a todos os santistas. Chegaram muitas mensagens e fico muito feliz por estarem felizes com a minha chegada. Vou dar o meu melhor para estar no nível do clube. Espero ver todos na próxima partida”, finalizou a sétima contratação santista. Antes dele, o Alvinegro Praiano já havia acertado com o meia Bruno Oliveira, o zagueiro Eduardo Bauermann, o meia-atacante Ricardo Goulart, lateral-direito Auro, o zagueiro Maicon e o volante Willian Maranhão para a temporada de 2022.