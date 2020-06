Santos anuncia que não vai ampliar o contrato do meia Evandro

Ivan Storti/Santos FC Evandro está de saída do Santos



O meia Evandro não está mais nos planos do Santos. Nesta terça-feira, o clube comunicou que não vai cumprir a cláusula que lhe dava o direito de renovar o contrato do jogador até o término de 2020.

O atual contrato de Evandro com o Santos se encerrava no fim de junho. E o clube optou por não seguir com ele no grupo, o liberando para buscar uma nova equipe. “O meia Evandro não terá seu contrato renovado com o Santos Futebol Clube. O jogador, que tem vínculo até o fim deste mês, foi liberado para buscar novos caminhos”, afirmou o Santos em publicação no seu perfil no Twitter.

Evandro, de 33 anos, chegou ao Santos em julho de 2019, após passagem pelo futebol inglês, onde defendeu o Hull City. Ele disputou 23 jogos pelo clube e marcou um gol, sendo uma peça importante sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Porém, em 2020, perdeu espaço e vinha sendo reserva com Jesualdo Ferreira.

“O Peixe agradece o profissionalismo do atleta durante o período em que esteve no clube e deseja sorte na continuidade de sua carreira. Em pouco menos de um ano, Evandro atuou em 23 jogos e anotou um gol com a camisa do alvinegro praiano”, acrescentou o clube.

* Com Estadão Conteúdo