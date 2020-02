Santos anuncia rescisão de contrato com Derlis González

Ivan Storti/Santos FC Derlis González



O Santos anunciou a rescisão de contrato com o paraguaio Derlis González, na tarde desta quinta-feira (6). O jogador chegou ao Peixe por empréstimo junto ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, em 2018.

Derliz González fez 56 partidas com a camisa do Santos e marcou nove gols. O paraguaio chegou ao time da Baixada Santista depois da Copa do Mundo de 2018. Foram quase dois anos no clube.

O ciclo do jogador Derlis Gonzalez chegou ao fim nesta quinta-feira. Foram 56 jogos e 9 gols marcados em quase dois anos defendendo o #MantoSagrado. Muito obrigado, Meu Paraguaio! Boa sorte no seu próximo desafio! 👊🏻🇵🇾⁣ pic.twitter.com/i9aiI38hzf — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 6, 2020

Derlis González também comentou sobre a rescisão de contrato em seu Instagram. O meia, que está acertando com o Olimpia (PAR), se despediu da torcida alvinegra.

“Sentirei saudades e espero que vocês também sintam falta do ‘meu paraguaio’, como vocês adoravam me chamar. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio que tive nesse tempo. Minha carreira continua, mas minha torcida pelo Santos, também. Pelos meus amigos que ficam e por essa torcida tão querida. Vai pra cima deles, Santos”, afirmou.