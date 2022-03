Santos anuncia site de apostas como novo patrocinador máster; confira detalhes

Presidente do clube da Baixada Santista, Andrés Rueda disse que espera que a parceria ‘seja uma união vencedora’

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Goulart comemora gol marcado com a camisa do Santos no Paulistão



O Santos anunciou na tarde desta quinta-feira, 24, que a PixBet, site de apostas online, é o novo patrocinador máster do clube. Em comunicado, o Peixe informou que a empresa assinou contrato por duas temporadas, ou seja, válido até 2023. A marca irá estampar as camisas dos times profissionais masculino e feminino, além das equipes da base. “Que a chegada da PixBet coincida com um período de conquistas nos campos para o Santos FC. Estamos muito felizes em ter essa parceria firmada por duas temporadas e que seja uma união vencedora. Bem-vinda, PixBet”, declarou o presidente santista, Andrés Rueda.

De acordo com a diretoria, o patrocínio tem como foco principal o desenvolvimento de ações e ativações de marketing, que serão realizadas ao longo do período do contrato. O acordo foi realizado pela Wolff Sports, uma das maiores agências de marketing esportivo do país, e não teve os valores divulgados. A PixBet chega para substituir a SumUp, empresa de soluções financeiras para micro e pequenos empreendedores, que não teve o vínculo prorrogado com o clube da Baixada. Também por causa do acerto com o site de apostas, o Santos encerrou o acordo com a Dafabet, empresa do mesmo segmento.