Santos decide ajudar população da Baixada após fortes chuvas na região

Ivan Storti / Divulgação SantosFC A Vila Belmiro vai receber doações para a população da Baixada



O Santos informou, na tarde desta terça-feira (3), que irá auxiliar a população da Baixada Santista depois do temporal que atingiu a região. Através das redes sociais, o clube anunciou que irá abrir a Vila Belmiro para receber doações para as famílias que ficaram desabrigadas após as fortes chuvas.

“Devido aos transtornos causados pelas fortes chuvas na Baixada Santista, o Santos FC promoverá a arrecadação de donativos. O Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) será um dos locais para receber doações para as famílias que ficaram desabrigadas, com funcionamento das 9h às 17h”, anunciou o Peixe.

Pelo menos doze pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingem a região metropolitana da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. Segundo a Defesa Civil do estado, as mortes foram em Santos, em São Vicente e no Guarujá — e uma pessoa estaria desaparecida em São Vicente e duas no Guarujá. Já de acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de desaparecidos ultrapassa 40.

“O Santos FC lamenta as mortes e os estragos decorrentes do temporal. Nesse momento a maior necessidade é de doações de colchões, travesseiros e roupa de cama. Também são necessários roupa de banho, alimentos em geral, água e produtos de higiene pessoal”, manifestou o Santos.

Além da Vila Belmiro (portão 10: acesso ao Salão de Mármore – das 9h às 17h), confira outros locais para doações: Fundo Social de Solidariedade de Santos – Av. Conselheiro Nébias, 388 – Encruzilhada/ Vila Criativa da Vila Progresso – Rua Três, s/nº e Vila Criativa da Zona Noroeste – Av. Hugo Maia, 293 – Rádio Clube”, finalizou.