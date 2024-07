Santos derrota Ituano com facilidade na Vila Belmiro e reassume a liderança da Série B

Peixe construiu vantagem no começo da partida e pulou para 28 pontos na classificação, um a mais do que o Vila Nova; Diego Pituca e Guilherme fizeram os gols alvinegros

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme sorri após marcar, em rebote de pênalti cobrado por ele mesmo, o segundo gol do Santos contra o Ituano



O Santos derrotou o Ituano por 2 a 0 nesta segunda-feira (15), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Alvinegro alcançou 28 pontos e retomou a liderança da competição, superando Vila Nova (27) e América-MG (26). O Ituano, por sua vez, permanece com 11 pontos, na 19ª colocação. O Peixe dominou a partida desde o início, atacando constantemente e aproveitando a fragilidade da defesa do Galo de Itu, a pior da Série B. Aos 8 minutos, Guilherme perdeu uma grande chance após uma saída ruim do goleiro Saulo. No entanto, o primeiro gol veio logo depois. Aos 10 minutos, Escobar roubou a bola e passou para Diego Pituca, que finalizou com precisão para abrir o placar.

Aos 14 minutos, Otero sofreu um pênalti. Guilherme cobrou e, no rebote, marcou o segundo gol do Santos. Mesmo com a vantagem, o time continuou pressionando, e o goleiro Saulo fez duas boas defesas para evitar um placar mais elástico no primeiro tempo. Até o zagueiro Gil tentou marcar em uma cobrança de escanteio, mas a cabeçada saiu fraca. No segundo tempo, o Ituano mostrou uma postura mais ofensiva e finalizou pela primeira vez antes do primeiro minuto, mas o chute de Bruno Xavier não assustou o goleiro Gabriel Brazão. Aos 10 minutos, Zé Eduardo quase marcou um golaço.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Santos só respondeu à pressão do Ituano aos 12 minutos, com um chute bonito de Guilherme que passou perto. O time da casa continuou errando nas finalizações, e Otero chegou a acertar a trave. Nos minutos finais, o Peixe administrou o resultado, apesar de Willian Bigode ter perdido um gol feito. O Ituano ainda assustou aos 43, com um chute de longe de Bruno Alves, mas sem sucesso. Com a vitória, o Alvinegro reafirma sua força na Série B e segue em busca do retorno à elite do futebol brasileiro.