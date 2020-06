Santos deve testar jogadores e funcionários para covid-19 nesta sexta

Ivan Storti/Santos FC Elenco do Santos está paralisado desde março



Os clubes de São Paulo poderão retomar os treinos a partir de julho, e o Santos anunciou que dará início aos testes para covid-19 nesta sexta-feira em jogadores, comissão técnica e funcionários do clube, no CT Rei Pelé.

A intenção da diretoria é antecipar a testagem para analisar as condições de saúde do grupo, e ganhar tempo para quando as atividades retornarem, daqui a duas semanas, pois o time não joga desde 14 de março.

O grupo segue uma cartilha de atividades em casa elaborada pela comissão técnica e pelos médicos do clube.

O primeiro compromisso, ainda sem data definida, será contra o Santo André, no estádio da Vila Belmiro, pela 11ª e penúltima rodada da fase de classificação do Paulistão. O útimo jogo será contra o Novorizontino.

O Santos é o líder do Grupo A do Paulistão, com quatro vitórias, três empates e três derrotas. Oeste e Água Santa empatam na segunda colocação do grupo.

* Com Estadão Conteúdo