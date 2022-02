Santos e Novorizontino empatam em jogo movimentado na Vila Belmiro

Clube alvinegro abriu o placar e esteve à frente no marcador em duas oportunidades, mas não conseguiu a vitória

Ivan Storti/Santos FC - 20/02/2022 Ricardo Goulart abriu o placar para o Santos, na Vila Belmiro, mas a equipe apenas empatou com o Novorizontino



O Santos empatou em 2×2 com o Novorizontino em partida disputada no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Para o lado do alvinegro, Ricardo Goulart e Lucas Barbosa marcaram os gols. Já para o Tigrão, os tentos foram anotados por Douglas Baggio e Marcinho. A equipe praiana saiu na frente e esteve em vantagem em duas oportunidades, mas não conseguiu sair com os três pontos.

Após a partida, o Santos atingiu a marca de 10 pontos e passou a ocupar a terceira colocação do grupo D. No próximo sábado, 05, o time da Vila vai ao estádio Doutor Adhemar de Barros para um duelo contra a Ferroviária, às 18h30. O Novorizontino, porém, é o lanterna do grupo B e somou apenas três pontos em toda a competição. Sua próxima partida ocorre na quarta-feira, 02, às 15h30, em jogo válido pela Copa do Brasil contra o Tuna, sediado em Belém, no Pará.