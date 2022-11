Santos empata com Avaí e vê vaga na Libertadores da América mais distante

Após abrir o placar com Marcos Leonardo, em cobrança de pênalti, o Peixe levou a igualdade com Raniele; Leão tem rebaixamento sacramentado

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Avaí empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro



O Santos decepcionou seus torcedores na noite deste sábado, 5, ao ficar apenas no empate em 1 a 1 com o Avaí, na Vila Belmiro, em confronto válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Após abrir o placar com Marcos Leonardo, em cobrança de pênalti, o Peixe levou a igualdade com Raniele. Com o resultado, o Alvinegro praiano fica estagnado na 12ª posição e vai aos 47 pontos, permanecendo com quatro a menos que o São Paulo, rival que abre a zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2023. O Leão, por sua vez, soma 29 pontos e acaba sendo matematicamente rebaixado para a 2ª divisão do nacional. Os santistas ainda visitam o Botafogo e recebem o Atlético-MG no restante do torneio. Os catarinenses, por sua vez, cumprem tabela diante de Ceará, na Ressacada, e Flamengo, no Maracanã.