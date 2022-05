Santos empata com o Banfield, ganha ‘ajudinha’ do Universidad Católica e avança na Copa Sul-Americana

Peixe estava eliminado até os 45 minutos do segundo tempo, mas resultado de outra partida do Grupo C assegurou os brasileiros nas oitavas de final

Reprodução/ Twitter @SantosFC Santos sofreu, mas conseguiu a classificação nos acréscimos



Depois de uma fase de grupos conturbada, o Santos se classificou às oitavas da Copa Sul-Americana de forma dramática. Nesta terça-feira, 24, a equipe da Baixada Santista empatou em 1 a 1 com o Banfield, na Vila Belmiro, e chegou aos 11 pontos, mesma pontuação do Unión La Calera que venceu seu jogo por 3 a 2. O La Calera estava avançando até os 92 minutos, quando o Universidad Católica fez o segundo gol no jogo. O Santos empatou em pontos e saldo de gols com os chilenos, o desempate veio no número de gols marcados e confronto direto. Somente o primeiro de cada grupo avança para as oitavas. Dentro de campo o Santos fez um jogo mais dominante e abriu o placar aos 37 minutos com Marcos Leonardo, de pênalti. Nos acréscimos, Domingo empatou. No início do segundo tempo, o Banfield teve dois expulsos: Dátolo aos 9 minutos e Tanco aos 16. Mas o que parecia muito favorável para os brasileiros virou um drama depois que o La Calera fez o terceiro gol. Faltando pouco mais de 15 minutos, o Santos precisou montar uma blitz na área adversária. Aos 36, Bruno Oliveira acertou a trave. O goleiro Bologna fez duas grandes defesas nos minutos finais, assegurou o empate e foi eleito o melhor do jogo.