Santos empata com o Unión La Calera pela Copa Sul-Americana

Angulo marcou o único gol do Peixe no jogo; Reyes marcou para os chilenos

Santos segue com possibilidade de se classificar



O Santos segue na busca pela vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 28, o time da Baixada Santista empatou por 1 a 1 com o Unión La Calera, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos. O resultado deixa o Santos em terceiro no Grupo C, com 4 pontos, um atrás do líder La Calera. A partida no estádio Sausalito, em Valparaíso, no Chile, foi muito equilibrada. Aos 10 minutos, o Peixe abriu o placar com Bryan Angulo. Goulart ajeitou e o equatoriano marcou um golaço. Aos 25, no entanto, Reyes deixou tudo igual. Na próxima rodada, o Santos volta a enfrentar o Universidad Católica na quinta-feira, dia 5, às 21h30 (horário de Brasília). O primeiro jogo terminou com vitória santista por 3 a 2.