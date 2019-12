Santos empresta centroavante Rodrigão ao Ceará para temporada 2020

Divulgação/Santos FC Rodrigão foi emprestado ao Ceará



A diretoria do Santos decidiu voltar a emprestar Rodrigão. Na noite da última segunda-feira (30), o centroavante foi anunciado como novo reforço do Ceará, que explicou ter acertado a sua chegada em acordo de cessão válido até dezembro de 2020 junto ao clube da Vila Belmiro.

Em 2019, Rodrigão foi emprestado pelo Santos ao Coritiba. E o atacante se destacou com a camiseta alviverde nas disputas do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil e da Série B. Foram 21 gols marcados em 42 jogos, sendo que o centroavante contribuiu para o acesso à elite do futebol nacional, além de ter sido o artilheiro do Paranaense com sete gols marcados.

Rodrigão, de 26 anos, vai se apresentar ao seu novo clube em 6 de janeiro, em Poraganbaçu, onde o elenco do Cará iniciará a pré-temporada. E na sua carreira profissional, também passou pelos mineiros Democrata-GV e Boa, Campinense, Bahia e Avaí.

Contratado pelo Santos em 2016, Rodrigão possui vínculo com o clube até maio de 2022. E soma oito gols marcados 32 jogos disputados pela equipe.