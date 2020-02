Santos estende contrato de Soteldo até 2023 e frustra Atlético-MG

Ivan Storti/Santos FC Soteldo e Marinho



O Santos venceu a queda de braço com o Atlético Mineiro e acertou a renovação do contrato do meia venezuelano Soteldo. O camisa 10 estendeu seu vínculo com o clube paulista até dezembro de 2023, após embate entre os dois times nos bastidores.

“Diga à nação santista que eu NÃO SAIO! #SoteldoNãoSai Vai ter muita alegria com nosso camisa 10 em campo! O Peixão estendeu o contrato com o venezuelano até dezembro de 2023. Vai pra cima deles, Soteldo!”, postou o clube, em suas redes sociais.

Nos últimos dias, o Atlético vinha tentando negociar com o Huachipato, do Chile, dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% pertencem ao Santos. A investida atleticana, contudo, não deu certo. O Santos não revelou

Um dos principais jogadores do Santos na temporada passada, Soteldo é uma das apostas do clube para 2020. Não por acaso o jogador foi o protagonista da equipe na vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, na Vila Belmiro, no domingo, em rodada do Paulistão. Foi o retorno do meia ao time após retornar do Pré-Olímpico da Colômbia, onde defendeu a seleção da Venezuela.

Ao fim da partida, o técnico português Jesualdo Ferreira havia minimizado a possibilidade de perder Soteldo para o rival mineiro. “É uma constante que acontece em todos os clubes. A possibilidade de transferência acho normal. Não é favorável, mas é a realidade. Não senti nada por parte dos jogadores, nem do Soteldo, que estava tranquilo”, comentara.

*Com informações de Estadão Conteúdo