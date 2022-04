Santos estreia com derrota para o Banfield na Copa Sul-Americana

Peixe é o lanterna do Grupo C; segundo jogo da fase de grupos será na Vila Belmiro, contra o Universidad Católica

EFE/ Demian Alday Estévez Santos perdeu após 15 dias sem entrar em campo



O Santos voltou aos gramados após 15 dias e o resultado não foi bom. Pela estreia da Copa Sul-Americana, o Peixe viajou até Buenos Aires para enfrentar o Banfield pelo Grupo C e perdeu por 1 a 0. A partida do time brasileiro foi ruim, terminando com apenas duas finalizações ao gol nos 90 minutos. O primeiro tempo foi marcado pelos erros da zaga santista. Aos 25 minutos, Maicon errou o chute e Cruz aproveitou para bater de cobertura, mas João Paulo fez bela defesa. Aos 43 minutos, o Santos saiu errado novamente, Urzi pegou de primeira, fora da área, e abriu o placar. No segundo tempo, nenhuma das equipes produziu muito, baixando o nível da partida. Aos 42 minutos, Nicolás Domingo foi expulso. Nos acréscimos, Zanocello teve a melhor chance de empatar, mas o goleiro Bologna defendeu. O resultado de 1 a 0 deixa os argentinos na liderança da chave e os brasileiros na lanterna. Unión La Calera e Universidad Católica ficaram no empate sem gols. Na segunda rodada, o Santos recebe a Universidad Católica na quarta-feira, dia 13, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.