Santos goleia Cuiabá e encosta na liderança do Campeonato Brasileiro

Clube paulista chegou aos dez pontos e está apenas a dois pontos da primeira colocação; jogo ocorreu na Vila Belmiro, em São Paulo

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/05/2022 Santos goleou o Cuiabá e ocupa, atualmente, a segunda colocação no Campeonato Brasileiro



O Santos segue surpreendendo no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro encostou no líder Corinthians ao derrotar o Cuiabá por 4 a 1 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pela quinta rodada, em noite iluminada do técnico Fabián Bustos, que fez mudanças cruciais para consolidar a goleada da equipe alvinegra. Com o resultado, o Santos chegou aos dez pontos, apenas a dois do Corinthians, primeiro colocado. O Cuiabá, por sua vez, perdeu a oportunidade de seguir entre os líderes e acabou ficando apenas com sete pontos. Esta é a quinta vitória consecutiva do time alvinegro dentro da Vila Belmiro.

Vivendo um grande momento na temporada e no embalo de sua torcida, o Santos não demorou para tomar o controle da partida e abrir o placar aos dois minutos. Após cruzamento na área do Cuiabá, a bola ficou com Madson. O lateral ajeitou para Léo Baptistão. O atacante dominou com categoria e encheu o pé para fazer 1 a 0. Mas o Cuiabá não vem sendo um desafiante comum no Brasileirão. O time do Mato Grosso tem feito jogo duro e empatou aos 10 minutos Uendel cruzou na medida para Alesson. Bem posicionado, o atacante apareceu livre para, de cabeça, deixar tudo igual. O gol não levou o Santos a recuar. A equipe paulista continuou em cima, principalmente com Zanocelo e Rodrigo Fernández.

Aos 36 minutos, o Santos voltou a ficar à frente do placar. Na cobrança de falta de Lucas Pires, Marcos Leonardo aproveitou a sobra para fazer 2 a 1. Com a vitória parcial, Léo Baptistão acabou saindo de campo exaltado pela torcida. O atacante brigou por todas as bolas e vem cada vez mais conquistando seu espaço na equipe. No segundo tempo, o Cuiabá voltou a pressionar o Santos. Rivas teve a chance de empatar, mas João Paulo fez a defesa. Do outro lado, Walter também teve trabalho em arremates de Vinicius Zanocelo. No entanto, o jogo ficou morno, muito truncado no setor de meio de campo.

Perto do fim, Fabián Bustos deu novo gás ao time do Santos e mostrou ter estrela. Bryan Angulo, que acabara de entrar, aproveitou um desvio de Eduardo Bauermann para fazer 3 a 1. O quarto saiu com a jovem promessa Rwan. O atacante deu um toque de cavadinha para superar Walter. Sem nada a perder, o Cuiabá se atirou ao ataque e marcou com Alan Empereur. No entanto, o árbitro anulou e deu falta no lance Com isso, matou de uma vez a possibilidade de reação do time do Mato Grosso. O Santos, por outro lado, deixou o tempo passar para confirmar a vitória.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Goiás no domingo, às 19h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). No mesmo dia, o Cuiabá visita o São Paulo, às 16h, no Morumbi, em São Paulo (SP)

FICHA TÉCNICA

SANTOS 4 X 1 CUIABÁ

SANTOS – João Paulo; Madson, Velázquez, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo (Camacho) e Ricardo Goulart (Lucas Braga); Marcos Leonardo (Bryan Angulo), Jhojan Julio (Sandry) e Léo Baptistão (Rwan). Técnico: Fabián Bustos.

CUIABÁ – Walter; Daniel Guedes, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Rivas (Marcão Silva), Pepê, Everton (Felipe Marques) e Valdívia (Rodriguinho); Elton (Jenison) e Alesson (Jonathan Cafu). Técnico: Pintado.

GOLS – Léo Baptistão, aos dois, Alesson, aos dez, e Marcos Leonardo, aos 36 minutos do primeiro tempo. Bryan Angulo, aos 30 e Rwan, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC)

CARTÕES AMARELOS – Vinicius Zanocelo (Santos); Everton e Rivas (Cuiabá)

RENDA – R$ 221.095,00

PÚBLICO – 7.256 torcedores

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP)