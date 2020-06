Santos instala cabine de descontaminação na entrada do CT Rei Pelé

Jogadores, funcionários e membros da comissão técnica terão que passar pelo equipamento ao chegar no local

Reprodução/Twitter De volta ao CT, Sanchéz passa pela cabine de descontaminação



O Santos instalou uma cabine de descontaminação na entrada do Centro de Treinamento Rei Pelé, como mais uma medida de prevenção ao contágio da covid-19.

O equipamento deve ser utilizado por jogadores, membros da comissão técnica e funcionários antes de todas as atividades no local. O time retomou nesta semana as avaliações físicas, clínicas e fisiológicas, além dos testes nos jogadores. A volta ao campo está liberada a partir da próxima quarta-feira, 1.

O clube também anunciou a apresentação de Sánchez, Felipe Jhonatan e Luan Peres para a bateria de avaliações. Os três realizaram os testes para covid-19 em casa no início da semana, e os resultados deram negativo.