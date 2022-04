Santos lança coleção em homenagem aos 30 anos da banda Charlie Brown Jr

Umbro fez coleção lifestyle que une o skate, o clube da Baixada e uma das bandas mais influentes do rock brasileiro

Divulgação/ Umbro Umbro lançou a coleção lifestyle nesta terça-feira, dia 19 de abril



Santos e Charlie Brown Jr, uma combinação que sempre fez muito sentido, e agora estará junta em uma coleção da Umbro. O time da Baixada Santista divulgou nesta terça-feira, 19, peças da sua coleção lifestyle que incluem acessórios, calçados e roupas para o público feminino e masculino. O lançamento é uma comemoração aos 30 anos da banda que marcou uma geração do rock brasileiro e parou suas atividades em 2013 depois das mortes de Chorão e Champignon. No vídeo de divulgação é possível ver camisas e blusas com as logos. Para comemorar a novidade, o clube e a fornecedora de material esportivo montaram uma exposição sobre o vocalista Chorão no LayBack Park de Santos, no bairro Boqueirão, para a venda dos itens.

Assista ao vídeo de lançamento: