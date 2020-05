Santos lança novo uniforme em live com Renato e Giovanni

Reprodução Santos lançou seus novos uniformes para a temporada



O Santos lançou seus três novos uniformes em uma live transmitida em seu canal do Youtube. As versões em branco e listrado tem laterais azuis, e no contorno dos números e dos nomes.

O evento contou com as participações dos ex-jogadores e ídolos do clube Renato e Gionanni, além de Thaisinha, que defende o time feminino, da atriz Pathy de Jesus e do funkeiro MC WM.

Outra novidade são os ‘patchs’ – um na barra da camisa, com a frase “O Maior Brasileiro do Mundo”. Já o segundo, na altura da nuca, mescla a marca da Umbro, fornecedora de materiais da equipe, e ramos da vitória em formato de diamantes com a bandeira estilizada do Santos.

Após apresentar os uniformes deste domingo, o Santos inciará a venda deles nesta quarta-feira, com preço de R$ 259,90 para o modelo masculino, e R$ 199,90 para o feminino.

Ainda não se sabe quando o clube estreará o novo uniforme, mas já é certo que isso ocorrerá com a camisa branca, que venceu a enquete realizada pelo clube. Por causa das medidas de isolamento social, o clube faz treinos em casa desde a paralisação do Campeonato Paulista e Copa Libertadores.

* Com Estadão Conteúdo