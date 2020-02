Santos parabeniza Neymar por aniversário de 28 anos: ‘Um dos nossos grandes ídolos’

Reprodução/Santos FC Neymar atuou no time profissional do Santos até 2013



O Santos utilizou suas redes sociais para parabenizar Neymar, que completa 28 anos nesta quarta-feira (5). Classificando o atual atacante do Paris Saint-Germain como ídolo, o Peixe afirmou que o “Menino da Vila” foi símbolo de uma geração.

“Um dos nossos grandes ídolos faz aniversário hoje. O #MeninoDaVila símbolo de uma geração, dono do futebol ousado e alegre, multicampeão pelo Peixe e eternizado por tudo que já fez ao futebol brasileiro e mundial. Parabéns,

@neymarjr! Saudações santistas!”, escreveu.

Revelado nas categorias de base do Santos, o atacante foi importante nas conquistas da Libertadores (2011), da Copa do Brasil (2010), da Recopa Sul-Americana (2012) e do tricampeonato do Paulistão (2010 a 2012).

Nos últimos meses, Neymar e Santos vem mantendo uma relação mais próximo. Em dezembro de 2019, por exemplo, o astro postou uma foto no Instagram onde aparece na frente da Vila Belmiro.

Vendido ao Barcelona em 2013, Neymar brilhou em solo espanhol e ganhou vários títulos pela equipe blaugrana até 2017, quando acertou com o PSG.

Títulos no Peixe 🏆 Paulista 2010

🏆 Copa do Brasil 2010

🏆 Paulista 2011

🏆 Libertadores 2011

🏆 Paulista 2012

🏆 Recopa Sul-Americana 2012 pic.twitter.com/QSYoPRXCmu — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 5, 2020