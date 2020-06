Santos testará seus jogadores para Covid-19 nesta sexta-feira

MAURÍCIO DE SOUZA/ESTADÃO CONTEÚDO Soteldo é um dos jogadores do Santos que pode ser negociado



O Santos realiza nessa sexta-feira testes de Covid-19 em todo o seu elenco. Além dos jogadores, serão testados os membros da comissão técnica e também os funcionários que trabalham no dia a dia do CT Rei Pelé.

Vale lembrar que os atletas seguem se preparando de forma reclusa, cada um em sua casa, seguindo planilhas preparadas pela comissão técnica do Peixe. O retorno aos treinos só será permitido depois que atletas e demais profissionais forem submetidos a exames prévios do tipo PCR – com coleta de amostras de mucosa nasal e saliva – e os chamados testes rápidos, que são feitos geralmente com a coleta de uma pequena amostra de sangue. O protocolo recomenda a repetição dos testes entre os profissionais de futebol a cada semana.

Enfrentando um de seus piores momentos financeiros do século, o Santos segue com redução salarial de 70% para o elenco profissional, com a promessa de devolução de 35% quando a situação se normalizar. Mesmo com essas medidas, a diretoria não descarta se desfazer de seus principais jogadores para fazer caixa. O atacante Soteldo e o zagueiro Lucas Veríssimo são os mais cobiçados.

Segundo planejamento determinado pela prefeitura de São Paulo, os clubes poderão retornar aos treinamentos no início de julho.