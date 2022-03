Santos vence o Água Santa, se livra do rebaixamento, mas não avança no Paulistão

Peixe terminou em terceiro no Grupo D; em outro jogo da rodada, São Paulo venceu o Botafogo-SP por 2 a 1

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Goulart fez o segundo gol do Santos no jogo



O Santos conseguiu se livrar do rebaixamento no Campeonato Paulista 2022. O Peixe ‘jogou a vida’ contra o Água Santa neste sábado, 19, na Vila Belmiro, e venceu por 3 a 2. A equipe precisava da vitória para afastar uma possibilidade de cair, e também poderia se classificar para as quartas de final do torneio, mas pela vitória do Santo André não conseguiu. A partida na Vila teve um início muito emocionante. Aos 9 minutos, o Água Santa abriu o placar com Dadá em confusão na pequena área depois de cobrança de escanteio. Dois minutos depois, Zanocello aproveitou bola rebatida, matou no peito e chutou forte para empatar. O Santos continuou em cima e aos 15, Ricardo Goulart deu um ‘peixinho’ na grande área e virou o jogo. Aos 29, Kaiky fez o terceiro. Tudo aconteceu muito rápido e o jogo foi perdendo a intensidade. No segundo tempo, o Santos teve Bauermann expulso aos 40 minutos e, no lance seguinte, levou o segundo gol do Água Santa. Rodrigo Sam cabeceou para o gol após cobrança de falta. O Santos ficou em terceiro no Grupo D, em que avançaram RB Bragantino e Santo André. Já o Água Santa foi lanterna no Grupo A, mas se livrou do rebaixamento pelo empate da Ponte Preta. É a segunda vez seguida que o Santos não avança para as fases finais do Paulistão.

São Paulo vence o Botafogo-SP no Morumbi

O São Paulo recebeu o Botafogo-SP no Morumbi no mesmo horário do jogo da Vila e venceu por 2 a 1. Emiliano Rigoni abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. A equipe Tricolor teve mais domínio do jogo, e mais chances também, mas aos 22 minutos do segundo tempo, o Botafogo chegou ao empate com Jean. Aos 41 minutos, Luciano deixou o dele e decretou a vitória por 2 a 1. O São Paulo terminou em primeiro no Grupo B e o Botafogo-SP ficou em terceiro no Grupo C, empatado em pontos no Ituano e quase avançou de fase.