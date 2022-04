Santos vence o América-MG por 3 a 0 e chega à liderança do Brasileirão

Peixe tem os mesmos sete pontos do Atlético-MG, mas leva vantagem no saldo de gols

Zanocelo jogador do América-MG comemora seu gol durante partida contra o Santos no estádio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro A 2022. 24/04/2022



Com um futebol muito convincente, o Santos passou por cima do América-MG na Vila Belmiro, venceu pelo placar de 3 a 0 e chegou à liderança do Campeonato Brasileiro devido aos critérios de desempate. Com os mesmos sete pontos do Atlético-MG, o Peixe leva vantagem no saldo de gols (4 contra 3 dos mineiros). O bom início no Nacional, com um empate fora de casa e duas vitórias na Baixada Santista, eleva a confiança da torcida no técnico argentino Fabián Bustos, que vem barrando os medalhões da equipe.

Contratado para ser a estrela da companhia, Ricardo Goulart viu do banco de reservas o Peixe abrir 2 a 0. A equipe praiana criou quarto boas chances no primeiro tempo, mas foi para o intervalo com vantagem mínima, graças a uma jogada de dois Meninos da Vila. Aos 29 minutos, Ângelo cruzou e Marcos Leonardo completou para o gol. No início do segundo tempo, aos 6 minutos, Zanocelo ampliou, mas precisou aguardar confirmação do VAR. O ponte-pretano ainda foi responsável por fechar o placar, aos 31, já com Goulart em campo.