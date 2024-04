Com gols de do Menino da Vila JP Chermont e do centroavante argentino Julio Furch, o Santos conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Avaí nesta sexta-feira (26), na Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento após duas partidas, o Peixe lidera a segunda divisão nacional. O lateral-esquerdo Escobar, estreante da noite, foi um dos destaques, criando diversas oportunidades, como a que deixou Morelos em posição favorável para marcar. Outro que teve ótima jornada na capital catarinense foi o zagueiro Gil, que vem se reencontrando no Santos após deixar o Corinthians a contragosto, após pressão da torcida sobre os jogadores com mais de 30 anos.

No primeiro tempo, o Santos teve controle tranquilo do jogo, porém faltou precisão nos passes finais. O meia Giuliano teve atuação abaixo do esperado no meio-campo. Na segunda etapa, o Peixe iniciou em ritmo mais lento, mas JP Chermont mudou o cenário com um gol feito após jogada individual, aos 13 minutos. Com a vantagem, o time controlou melhor o jogo. O Avaí tentou reagir, mas o Santos segurou o resultado. No final, Furch marcou o segundo gol, garantindo a vitória. Ainda assim, o goleiro João Paulo evitou dois gols. O próximo jogo do Alvinegro será contra o Guarani, na segunda-feira (6), às 20h, na Vila Belmiro. O Avaí enfrenta o Paysandu na sexta-feira (3), às 19h, no estádio da Curuzu.