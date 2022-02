Santos vence o Salgueiro-PE e avança na Copa do Brasil

Ângelo, Vinícius Zanocelo e Rwan foram os autores dos gols; adversário da próxima fase ainda será definido

Reprodução / Twitter / @SantosFC Vinícius Zanocelo comemora gol pelo Santos na Copa do Brasil



O Santos conseguiu uma vitória tranquila por 3 a 0 nesta quarta, 23, contra o Salgueiro-PE em partida da primeira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time paulista já está classificado para a próxima fase, na qual enfrentará o Fluminense-PI ou o Oeste de Barueri. No jogo, o Salgueiro começou assustando em finalização de Léo Santos de fora da área que exigiu boa defesa de João Paulo. Aos 24 minutos, Ângelo fez 1 a 0 para o Santos, em lindo chute da entrada da grande área. No segundo tempo, o Santos ampliou em cabeçada de Vinícius Zanocelo e marcou o terceiro com Rwan, que recebeu e bateu na saída do goleiro Jerfesson para anotar seu primeiro gol como profissional. O triunfo ameniza a má fase do Santos, que vem de duas derrotas no Campeonato Paulista.