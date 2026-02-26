Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (26), às 19h, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Santos e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h, na Vila Belmiro, em Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quarta rodada da competição.

O Santos é o atual 20º colocado e soma apenas um ponto na competição. O time da vila ainda não venceu no campeonato: tem um empate e duas derrotas. A equipe de Neymar vai par ao jogo vindo de uma eliminação no Campeonato Paulista. Caiu nas quartas de final para o Novorizontino.

Já o Vasco está na 19ª posição, também com um único ponto, conquistado em um empate na segunda rodada. O time, que atualmente está sem técnico após a demissão de Fernando Diniz, também chega abalado para o confronto. Perdeu por 1 a 0 para o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca e não vence há quase 20 dias.

Onde assistir Santos x Vasco ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 18h30. Narração de Gabriel Dias, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Napolis.