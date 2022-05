São Paulo vence clássico contra o Santos por 2 a 1 e sobe na tabela do Brasileirão

Tricolor assume a 5ª posição, com 7 pontos, ultrapassando justamente o rival da Baixada

Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press Luciano fez o gol da vitória, de pênalti, no segundo tempo



Na noite desta segunda-feira, 2, o São Paulo recebeu o rival Santos para encerrar a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 1. Quem saiu na frente foram os donos da casa. Aos 9 minutos, Patrick levantou a bola e Calleri apareceu mais alto para cabecear pro fundo da rede a abrir o placar. Mesmo em vantagem, o time continuou dominando a partida. O Santos tinha dificuldades de criação, até que nos acréscimos, Marcos Leonardo deu um carrinho no meio da área, após cruzamento de Léo Baptistão, e empatou o jogo. Na volta do intervalo, o enredo foi o mesmo, com o São Paulo indo pra cima. Em sete minutos, João Paulo fez duas grandes defesas. Aos 36, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa depois de revisão do VAR. Luciano foi para a cobrança e converteu, recolocando o Tricolor em vantagem. O resultado coloca o São Paulo em 5º e deixa Santos em 6º. Na próxima rodada, os santistas recebem o Cuiabá, na Vila Belmiro, no domingo, às 18h (horário de Brasília). Às 19h, o Tricolor enfrenta o Fortaleza, no Ceará.