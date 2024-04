O Santos anunciou nesta segunda-feira (15) que Kleiton Lima, técnico do time feminino, solicitou afastamento de seu cargo após os protestos recentes durante as partidas do Campeonato Brasileiro da categoria. Wesly Otoni assumirá temporariamente o papel de técnico das Sereias da Vila. Em setembro do ano passado, Lima enfrentou acusações de assédio verbal e sexual por parte de jogadoras em cartas anônimas, levando à sua renúncia inicial. Sete meses depois, ele retornou ao clube, negando todas as acusações. O Santos o apoiou, alegando que uma investigação interna apontou que as denúncias eram falsas. No entanto, a decisão de recontratar o treinador gerou indignação entre jogadoras atuais e antigas das Sereias da Vila, resultando em uma série de protestos durante as partidas recentes do Brasileiro Feminino, inclusive por parte de atletas de outros clubes.

Em comunicado oficial divulgado em seu site, o Santos afirmou que o afastamento de Kleiton Lima se deu para proteger sua família e integridade, além do próprio clube. O Alvinegro disse na nota que o técnico chegou a receber ameaças de morte. “O Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado. Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e, nos últimos dias, até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado Mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Kleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes.”

Veja a nota divulgada pelo Santos