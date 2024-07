Willian Bigode marca nos acréscimos e garante vitória do Santos e volta ao G4

Mais de 9 mil santistas estiveram na Vila Belmiro para empurrar o time, que continua 100% dentro de casa

O Santos sofreu, nesta segunda-feira (1), até os acréscimos, mas conseguiu vencer a Chapecoense e voltar ao G4 da Série B. Willian Bigode foi o autor do gol santista e garantiu a festa de mais de 9 mil presentes na Vila Belmiro. O resultado apertado foi o suficiente pela manutenção dos 100% de aproveitamento na Vila Belmiro e o retorno à zona de acesso. Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, o Santos cresceu na etapa final. Pedrinho, que saiu do banco, carimbou a trave, mas o nervosismo dos atacantes e a boa aparição do goleiro Matheus Cavichioli impediam a abertura do placar. Nos acréscimos, contudo, o jovem Souza bateu escanteio na cabeça de Willian Bigode. Aos 47 minutos, o gol do alívio. Os santistas celebraram ajoelhados no gramado da Vila Belmiro. Com o triunfo sofrido, o time chegou aos 22 pontos e subiu para a vice-liderança, um ponto atrás do líder Avaí. Aliviado, o time volta a campo na sexta-feira, em visita ao Ceará.

*Com informações do Estadão Conteúdo