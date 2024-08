São Paulo derrota Vitória por 2 a 1 no MorumBis e homenageia Izquierdo

O jovem William Gomes e o atacante Erick marcaram os gols do triunfo, conquistado com suor depois que os baianos cresceram no jogo e foram às redes com Alerrandro

Divulgação/SPFC William Gomes comemora gol pelo São Paulo na partida contra o Vitória neste domingo (25) pelo Campeonato Brasileiro



Em sintonia com a torcida e as ideias de jogo de Luis Zubeldía, o São Paulo fez o suficiente para derrotar o Vitória por 2 a 1 neste domingo (25), no MorumBis, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação às quartas de final da Libertadores, o time tricolor se recuperou na competição nacional, já que havia perdido o clássico para o Palmeiras há uma semana. O jovem William Gomes e o atacante Erick marcaram os gols do triunfo, conquistado com suor depois que os baianos cresceram no jogo e foram às redes com Alerrandro.

Os são-paulinos estão com 41 pontos na classificação e subiram à quinta colocação, ainda com a possibilidade de sonhar com o título. No momento, contudo, o foco é conseguir, nas próximas rodadas, assegurar presença no G-4 e avançar nas Copas. A briga do Vitória, que tem 22 pontos, é na parte de baixo da tabela. Com o revés, terminou a rodada dentro da zona de rebaixamento – é o primeiro dentro do grupo dos que são rebaixados.

O futebol ficou em segundo plano por um momento no MorumBis assim que o São Paulo decidiu homenagear o jogador uruguaio antes da partida. Os jogadores subiram ao gramado vestindo uma camisa azul com a frase “força, Izquierdo”, em espanhol. No telão do estádio, foi exibida a mesma frase, acompanhada da foto do jogador, para reforçar a mensagem de apoio ao atleta enquanto ele luta pela vida.

O São Paulo foi superior no primeiro tempo, etapa em que encaminhou o triunfo. Reservas como o garoto William Gomes, titular pela primeira vez, e Erick, aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada por Zubeldía, que já pensa no duelo da próxima quarta-feira com o Atlético Mineiro, pelas quartas da Copa do Brasil. Por isso escalou um time mesclado e descansou até mesmo Rafael, seu goleiro titular.

Foi uma noite de golaços, marcados pelos dois atacantes são-paulinos. William Gomes acertou o ângulo aos cinco minutos. Erick fez o mesmo aos 29. O Vitória se defendeu mal e foi ainda pior em suas investidas malsucedidas no ataque no primeiro tempo, controlado pelos anfitriões.

Só que na etapa final o São Paulo cansou, o Vitória cresceu, se impôs e foi dominante nos primeiros minutos. Insistiu pelas pontas e foi premiado depois que Lucas Esteves foi derrubado na área por Erick e Alerrandro converteu a penalidade. No entanto, os anfitriões esfriaram a pressão dos visitantes, retomaram o controle da partida e administraram o resultado – com dificuldade, é verdade – até o apito final de Wilton Pereira Sampaio.

SÃO PAULO 2 X 1 VITÓRIA

SÃO PAULO

Jandrei; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Michel Araújo; Luiz Gustavo (Galoppo), Marcos Antônio e Lucas Moura (Wellington Rato); William Gomes (Wellington), Calleri (André Silva) e Erick (Henrique). Técnico: Luis Zubeldía

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius (Léo Naldi), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Edu), Filipe Machad (Janderson) e Willian Oliveira; Mathezsinho (Carlos Eduardo), Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

GOLS

William Gomes, aos 5, e Erick, aos 29 minutos do primeiro tempo. Alerrandro, aos 16 do segundo tempo

ÁRBITRO

Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

CARTÕES AMARELOS

Willian Oliveira, Zé Hugo

PÚBLICO

32.712 torcedores

RENDA

R$ 1.670.721,00

LOCAL

Estádio do MorumBis

Confira como foi a narração da Jovem Pan

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira