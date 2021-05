São Paulo e Palmeiras dominam a seleção do Paulistão da Jovem Pan; confira

Comentaristas, narradores, apresentadores, repórteres, produtores e redatores escolheram a equipe ideal do Paulista com os mais votados de cada posição; Hernán Crespo foi eleito o melhor técnico, e Benítez, o craque

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda, Reinaldo e Rony na final do Paulista entre Palmeiras e São Paulo



Atípico, o Campeonato Paulista 2021 começou no final de fevereiro, passou por uma interrupção devido ao agravamento da pandemia no Estado e chegou ao fim neste domingo, 23, no estádio do Morumbi, com o título do São Paulo. Acompanhando de perto o Estadual mais forte do país, a Jovem Pan transmitiu as partidas em todas as suas plataformas, trouxe informações dos clubes ao longo do torneio, entrevistou personagens importantes e também contou com seus qualificados analistas para observar tudo o que englobava a competição. Agora, chegou o momento de montar a seleção do torneio! Com base na opinião da equipe de Esportes, formada por comentaristas, narradores, apresentadores, repórteres, produtores e redatores, a JP escolheu o time do Paulistão com os jogadores mais votados de cada posição.

Finalistas, São Paulo e Palmeiras rechearam a seleção montada pelos profissionais do Grupo Jovem Pan. O campeão Tricolor, dono da melhor da campanha da fase de grupos e responsável por massacrar Ferroviária e Mirassol nos matas-matas, emplacou cinco atletas e ainda consagrou o professor Hernán Crespo como o melhor técnico, além do meio-campista Martín Benítez como craque da competição. O Verdão, por sua vez, não priorizou o torneio na fase inicial, mas ainda assim chegou à decisão e conseguiu colocar quatro atletas no time ideal. Assim, a seleção da JP tem: Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Miranda (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Reinaldo (São Paulo); Luan (São Paulo), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Martín Benítez (São Paulo); Claudinho (RB Bragantino), Rony (Palmeiras) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Martín Benítez (São Paulo).

Houve apenas uma unanimidade entre os 19 votantes: o são-paulino Daniel Alves. Com campanhas claudicantes, os alvinegros Corinthians e Santos não “cederam” nenhum atleta. O promissor zagueiro corintiano Raul Gustavo foi lembrado três vezes, bem atrás da dupla Miranda (12 votos) e Gustavo Gómez (11 votos). Considerado um dos destaques do Timão, o lateral direito Fagner marcou presença em uma equipe. O Peixe não conseguiu avançar ao mata-mata, mas o zagueiro Kaiky, o lateral esquerdo Felipe Jonathan e os atacantes Kaio Jorge, Marinho e Soteldo receberam um voto cada um. O único intruso na seleção repleta de alviverdes e tricolores foi o artilheiro do Paulista, Bruno Mezenga, autor de nove gols pela Ferroviária. Muralha, do Mirassol, bem que tentou — e amealhou quatro justos votos após um ótimo e redentor campeonato —, mas a camisa 1 do time ideal da Jovem Pan ficou mesmo com Weverton, goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira.

Veja quantos votos cada um recebeu:

Weverton (Palmeiras/zagueiro) – 14 votos

Daniel Alves (São Paulo/lateral-direito) – 19 votos

Miranda (São Paulo/zagueiro) – 12 votos

Gustavo Gómez (São Paulo/zagueiro) – 11 votos

Reinaldo (São Paulo/zagueiro) – 15 votos

Luan (São Paulo/volante) – 9 votos

Gustavo Scarpa (Palmeiras/meia) – 10 votos

Benítez (São Paulo/meia) – 14 votos

Claudinho (RB Bragantino/meia-atacante) – 13 votos

Rony (Palmeiras/atacante) – 9 votos

Bruno Mezenga (Ferroviária/atacante) – 15 votos

Henán Crespo (São Paulo/técnico) – 17 votos

O craque

Foi o primeiro Paulistão da carreira do argentino Martín Benítez. Um dos raros destaques de um Vasco que acabou rebaixado à Série B do Brasileiro na temporada passada, ele chamou a atenção do país, aceitou a proposta do São Paulo e trocou São Januário pelo Morumbi. Em sua estreia, na vitória por 5 a 1 sobre o São Caetano, ganhou elogios pela boa técnica e a visão de jogo apurada. O atleta de 26 anos recebeu 10 votos para melhor jogador do Estadual. Também foram votados para craque do torneio Daniel Alves (4), Gustavo Sarpa (2), Claudinho (1), Rony (1) e o são-paulino Luan (1).

Confira como os profissionais da Jovem Pan votaram:

Vampeta (comentarista) – Alex Muralha (Mirassol); Daniel Alves (São Paulo), Arboleda (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Reinaldo (São Paulo); Danilo (Palmeiras), Rodrigo Nestor (São Paulo) e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Luiz Adriano (Palmeiras), Rony (Palmeiras) e Pablo (São Paulo). Treinador: Hernán Crespo. Craque do campeonato: Gustavo Scarpa (Palmeiras).

Bruno Prado (comentarista) – Weverton (Palmeiras); Léo Ortiz (RB Bragantino), Miranda (São Paulo) e Léo (São Paulo): Daniel Alves (São Paulo), Luan (São Paulo), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Benítez (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Claudinho (RB Bragantino) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Flavio Prado (comentarista) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Léo (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Danilo (Palmeiras), Patrick de Paula (Palmeiras), Benítez (São Paulo) e Claudinho (RB Bragantino); Rony (Palmeiras) e Pablo (São Paulo). Técnico Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Mauro Beting (comentarista) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Miranda (São Paulo), Renan (Palmeiras) e Moraes (Mirassol); Danilo (Palmeiras), Liziero (São Paulo), Benítez (São Paulo) e Gabriel Sara (São Paulo); Bruno Mezenga (Ferroviária) e Pablo (São Paulo). Treinador: Abel Ferreira (Palmeiras). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Caíque Silva (setorista do Corinthians) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Miranda (São Paulo), Raul Gustavo (Corinthians) e Reinaldo (São Paulo); Luan (São Paulo), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Claudinho (RB Bragantino); Rony (Palmeiras), Pablo (São Paulo) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Daniel Alves (São Paulo).

Pedro Marques (setorista do Palmeiras) – Weverton (Palmeiras); Renan (Palmeiras), Miranda (São Paulo) e Léo (São Paulo); Daniel Alves (São Paulo), Luan (São Paulo), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Benítez (São Paulo) e Victor Luís (Palmeiras); Claudinho (RB Bragantino) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Gustavo Scarpa (Palmeiras).

Diogo Mesquita (setorista do Santos) – Alex Muralha (Mirassol); Daniel Alves (São Paulo), Kaiky (Santos), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Reinaldo (São Paulo); Gustavo Scarpa (Palmeiras), Benítez (São Paulo) e Claudinho (RB Bragantino); Bruno Mezenga (Ferroviária), Kaio Jorge (Santos) e Pablo (São Paulo). Treinador: Hernán Crespo. Craque do campeonato: Daniel Alves (São Paulo).

Giovanni Chacon (setorista do São Paulo) – Tiago Volpi (São Paulo); Léo Ortiz (RB Bragantino), Arboleda (São Paulo) e Renan (Palmeiras); Luan (São Paulo), Daniel Alves (São Paulo), Moisés (Ponte Preta), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Reinaldo (São Paulo); Helinho (RB Bragantino) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Hernán Crespo. Craque: Luan (São Paulo).

Flávia Matos (redatora) – Weverton (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras), Renan (Palmeiras) e Raul (Corinthians); Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Palmeiras), Benítez (São Paulo) e Fagner (Corinthians); Claudinho (RB Bragantino), Bruno Mezenga (Ferroviária) e Luiz Adriano (Palmeiras). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Daniel Alves (São Paulo).

Pedro Sciola (redator) – Alex Muralha (Mirassol); Léo Ortiz (RB Bragantino), Miranda (São Paulo) e Renan (Palmeiras); Igor Vinícius (São Paulo), Luan (São Paulo), Daniel Alves (São Paulo), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Reinaldo (São Paulo); Benítez (São Paulo) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque: Benítez (São Paulo).

Nilson Cesar (narrador) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Miranda (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Reinaldo (São Paulo); Patrick de Paula (Palmeiras), Benítez (São Paulo), Claudinho (RB Bragantino) e Raphael Veiga (Palmeiras); Rony (Palmeiras) e Luciano (São Paulo). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Fausto Favara (narrador) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Miranda (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Danilo (Palmeiras), Claudinho (RB Bragantino), Benítez (São Paulo) e Raphael Veiga (Palmeiras); Bruno Mezenga (Ferroviária) e Pablo (São Paulo). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

José Manoel de Barros (narrador) – Weverton (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras), Léo Ortiz (RB Bragantino) e Miranda (São Paulo); Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Palmeiras), Claudinho (RB Bragantino), Benítez (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Bruno Mezenga (Ferroviária) e Rony (Palmeiras). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Marcio Spimpolo (repórter) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Léo Ortiz (RB Bragantino) e Felipe Jonathan (Santos); Luan (São Paulo), Raphael Veiga (Palmeiras) e Benítez (São Paulo); Pablo (São Paulo), Bruno Mezenga (Ferroviária) e Rony (Palmeiras). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Daniel Alves (São Paulo).

Daniel Lian (repórter) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Miranda (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Patrick de Paula (Palmeiras), Raphael Veiga (Palmeiras) e Claudinho (RB Bragantino); Soteldo (Santos), Rony (Palmeiras) e Marinho (Santos). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Claudinho (RB Bragantino).

Raphael Thebas (apresentador) – Weverton (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras), Miranda (São Paulo) e Léo (São Paulo); Daniel Alves (São Paulo), Luan (São Paulo), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Benítez (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Claudinho (RB Bragantino) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Eduardo Baptista (Mirassol). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Wanderley Nogueira (apresentador) – Weverton (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras), Léo Ortiz (RB Bragantino) e Miranda (São Paulo); Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Palmeiras), Claudinho (RB Bragantino), Benítez (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Bruno Mezenga (Ferroviária) e Rony (Palmeiras). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Bruno Landi (produtor) – Alex Muralha (Mirassol); Igor Vinícius (São Paulo), Léo Ortiz (RB Bragantino), Arboleda (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Luan (São Paulo), Daniel Alves (São Paulo), Benítez (São Paulo) e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Pablo (São Paulo) e Bruno Mezenga (Ferroviária). Treinador: Hernán Crespo (São Paulo). Craque do campeonato: Benítez (São Paulo).

Márcio Reis (produtor) – Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Raul Gustavo (Corinthians), Miranda (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Luan (São Paulo), Claudinho (RB Bragantino) e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Rony (Palmeiras), Bruno Mezenga (Ferroviária) e Luiz Adriano (Palmeiras). Treinador: Hernán Crespo. Craque do campeonato: Rony (Palmeiras).