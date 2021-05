São Paulo, Flamengo e Fluminense podem se classificar às oitavas da Libertadores nesta semana 

Os três lideram as suas respectivas chaves e dependem apenas de suas próprias forças para não se preocuparem na última rodada

Reprodução/Staff Images/Conmebol Benítez durante vitória do São Paulo na Libertadores



Palmeiras e Atlético-MG garantiram vagas nas oitavas de final da Copa Libertadores da América de maneira antecipada na última semana. Já na quinta rodada da fase de grupos, que começa nesta terça-feira, 18, quem pode assegurar classificação para o mata-mata da competição continental são os brasileiros São Paulo, Flamengo e Fluminense. Os três lideram as suas respectivas chaves e dependem apenas de suas próprias forças para não se preocuparem na última partida. Além disso, os dois times cariocas também podem carimbar a primeira posição de seus grupos já nesta semana. Abaixo, a Jovem Pan Online explica o que as equipes precisam fazer para ter mais tranquilidade no torneio.

Líder do Grupo E, o São Paulo soma 8 pontos e enfrenta a partir das 21h30 desta terça-feira, no Morumbi, o Racing (ARG), que tem a mesma pontuação, mas fica atrás no saldo de gols, primeiro critério de desempate. Para avançar às oitavas dependendo apenas das próprias forças, o time de Hernán Crespo precisa vencer os argentinos. Ainda assim, o Tricolor pode garantir matematicamente a sua vaga em caso de empate ou derrota. Para isso, terá que torcer para o Rentistas (URU) não ganhe do Sporting Cristal (PER), em duelo marcado para esta quarta-feira, 19, em Lima.

A situação do Flamengo é ainda mais confortável. Primeiro colocado da chave G, o Rubro-Negro necessita de apenas um empate diante da LDU (EQU), no Maracanã, nesta quarta, para voltar ao mata-mata da Libertadores. Uma vitória, porém, garante a liderança do time de Rogério Ceni. Atualmente, os cariocas somam 10 pontos, seguidos por Vélez Sarsfield (6), LDU (4) e Unión La Calera (2). Por fim, o Fluminense também só precisa de um empate frente ao Junior Barranquilla (COL), no Maracanã, nesta terça. Já para ficar com a primeira posição, o Tricolor carioca terá que vencer os colombianos e torcer para que o River Plate (ARG) não bata o Santa Fé (COL). Já Internacional e Santos, os outros dois brasileiros vivos na competição, vão lutar até a última rodada, na semana que vem, na tentativa da classificação.