36 mil ingressos são vendidos para o clássico entre São Paulo x Corinthians

Rubens Chiri / saopaulofc.net Torcida são-paulina no Morumbi



O São Paulo já vendeu 36 mil ingressos para o clássico Majestoso, contra o Corinthians, no próximo sábado (15), às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O torcedor do São Paulo que ainda queira adquirir ingressos para o clássico deve desembolsar entre R$ 40 e R$ 240.

O São Paulo é 3º colocado no grupo C, com 8 pontos, um a menos do que Inter de Limeira e Mirassol. O Corinthians é vice-líder do grupo D, com sete pontos, um a menos do que o Guarani, que lidera.

Pontos de compra

Bilheterias do Morumbi

12/02 a 14/02 – das 10h às 17h

Atendimento ao público geral: bilheteria 03

Atendimento a cadeiras cativas: bilheteria 01

Atendimento a camarotes: bilheteria 03 interna

15/02 (dia do jogo)

Atendimento ao público geral: bilheteria 03 – das 10h às 19h45

Atendimento ao torcedor PCD: bilheteria 06 – das 13h às 19h45

– Pontos de venda para PDV:

Atenção: os PDVs vendem apenas ingressos para CADEIRAS SUPERIORES. Bilhetes para Arquibancadas e Cadeiras Térreas são comprados apenas pela internet.

Consulte os horários e dias de venda dos ingressos no informativo de vendas.

Endereços:

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1.361 – São Paulo, SP

Estádio Conde Rodolfo Crespi – Juventus

Rua Javari , 117 – São Paulo

Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 – São Caetano do Sul

Estádio Cicero Pompeu de Toledo

Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n – São Paulo