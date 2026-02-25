Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > Coritiba x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Coritiba x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  Por Jovem Pan
  25/02/2026 19h00
Arte Jovem Pan Coritiba x São Paulo Coritiba x São Paulo se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Coritiba x São Paulo se enfrentam nesta quarta (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon.

Confira a transmissão aqui

