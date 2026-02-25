Coritiba x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
Arte Jovem PanCoritiba x São Paulo se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro
Coritiba x São Paulo se enfrentam nesta quarta (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon.
