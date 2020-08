Alexandre Pato rescinde contrato e não joga mais pelo São Paulo

Jogador abre mão de luvas, salários e direitos de imagens atrasados

Rubens Chiri / saopaulofc.net Pato rescinde o contrato com o São Paulo, e não atua mais com a camisa do Tricolor



O atacante Alexandre Pato não é mais jogador do São Paulo. Nesta quarta-feira, o atleta, que não seria relacionado para a partida contra o Bahia, marcada para quinta-feira, às 20h, não participou do treino para resolver problemas pessoais. A rescisão representa uma economia de R$ 35 a R$ 40 milhões até o fim do contrato, que duraria até dezembro de 2022. O jogador abriu mão de luvas, salários e direitos de imagens atrasados.

Nos últimos dias, especulava-se uma troca entre o São Paulo e o Internacional envolvendo o atacante e dois atacantes do Colorado, mas com o fim do vínculo entre o Tricolor e o atleta, ele passa a poder assinar com qualquer clube. A decisão foi em comum acordo. Enquanto o treinador Fernando Diniz não estava contente com a postura de Pato, o jogador se mostrava incomodado ao não ser utilizado.

Depois de uma passagem pelo futebol chinês, Pato fechou com o São Paulo em 2018 para sua segunda passagem – a primeira tinha sido entre 2014 e 2015, emprestado pelo Corinthians. Nas duas temporadas defendendo a camisa do Tricolor, ele marcou 47 gols em 136 partidas disputas. Em 2019, foram quatro gols em 13 jogos.