Andrés Colorado aparece no BID e fica livre para estrear no São Paulo 

O volante colombiano foi apresentado oficialmente pelo clube, nesta sexta-feira, 25, recebeu a camisa número 20 e falou sobre suas características

Reprodução/São Paulo FC Andrés Colorado durante entrevista coletiva de apresentação no São Paulo



O meio-campista Andrés Colorado foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 25. Além disso, o colombiano foi inscrito na lista de jogadores do São Paulo no Campeonato Paulista, já podendo ser utilizado na partida contra o Água Santa, em Diadema, na próxima segunda, 28. O volante, inclusive, foi apresentado oficialmente pelo clube, recebeu a camisa número 20 e falou sobre suas características. “Sou um jogador que gosta de chegar na área rival e marcar gols. Sempre gosto de pisar e apoiar o ataque. Na defesa, gosto de acompanhar os meus companheiros e ajudar no que puder. Com minha estatura, posso ajudar muito nas bolas aéreas, algo que queria o ‘profe’ também”, disse, em entrevista coletiva.

“Desde o primeiro dia estava preparado para estrear quando precisasse. Não estava inscrito para o jogo da Copa do Brasil, mas para segunda (Água Santa, pelo Paulistão) estou à disposição se o professor quiser. Os torcedores podem esperar muita entrega, compromisso e amor pela camisa”, acrescentou Andrés Colorado, que também revelou sua admiração ao zagueiro Miranda. “Um dos companheiros que seguia desde que estava na Colômbia era Miranda. Recordo que há tempo jogava com ele no Playstation. Para mim é uma honra compartilhar o vestiário e falar com ele desde o primeiro dia”, continuou o volante, que foi contratado por empréstimo junto ao Cortuluá, da Colômbia, até o fim de 2022.