Antony deixa o treino do São Paulo mais cedo após sentir o tornozelo

Maurício Rummens/Estadão Conteúdo Antony é atacante do São Paulo



O atacante Antony deu um susto na comissão técnica do São Paulo nesta quarta-feira (26), durante treinamento do elenco, no CT da Barra Funda. Em disputa de bola com Fabinho, a estrela do Tricolor ficou sentindo dores no tornozelo esquerdo, precisou ser atendido no gramado e acabou deixando a atividade mais cedo.

Na jogada, Antony realizava um exercício com bola quando tentou um arremate com o pé esquerdo, mas foi travado pelo atleta também oriundo das categorias de base do time.

Na sequência, Antony até retornou a jogar com os companheiros, mas precisou sair da atividade antes do final do treinamento realizado pelo treinador Fernando Diniz.

Vendido ao Ajax, da Holanda, na última semana, Antony permanecerá no clube do Morumbi até a metade do ano e tem o Campeonato Paulista como único título possível a ser conquistado com o Tricolor.

No próximo domingo (1º), o São Paulo recebe a Ponte Preta, em partida válida pela oitava rodada do Paulistão. Líder do Grupo C, o time soma 12 pontos.