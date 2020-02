Antony e Igor Gomes voltaram! Confira as opções de Fernando Diniz para o Majestoso

Rubens Chiri/ São Paulo Antony e Igor Gomes comemoram gol pelo São Paulo



Antony e Igor Gomes estão de volta ao São Paulo! A dupla se reapresentou nesta quarta-feira (12), no CT da Barra Funda, depois de defender a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, realizado na Colômbia. Assim, o treinador Fernando Diniz ganha duas opções de peso para o clássico contra o Corinthians, agendado para o próximo sábado (15), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Destaques do time na temporada passada, Antony e Igor Gomes terminaram 2019 como titulares do Tricolor. Agora, no entanto, eles terão que recuperar as suas vagas, que foram preenchidas com as entradas de Alexandre Pato e Hernanes, respectivamente.

Pato, na verdade, ganhou a posição após a lesão de Helinho, que se contundiu logo na 2ª rodada do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras. Alternando com Pablo na função de centroavante, o atacante ganhou elogios de parte da torcida, apesar de não balançar as redes há seis meses.

Já Hernanes entrou de maneira automática. Fisicamente mais preparado em comparação ao ano anterior, o “Profeta” vem dando conta do recado e aguentando as partidas em sequência.

Assim, Fernando Diniz e sua comissão técnica terão uma verdadeira “dor de cabeça” para montar o time diante do Corinthians, em duelo válido pela 6ª rodada do Estadual. Veja as opções abaixo:

DIZ AÍ! ⚡️ Igor Gomes e Antony estão de volta ao Tricolor! Você escalaria a dupla para o Majestoso de domingo (16) no Morumbi? — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) February 12, 2020

Antony e Igor Gomes de titulares

Caso Diniz opte por trocar os veteranos para a volta de Antony e Igor Gomes, o São Paulo ganharia um time mais veloz e repetiria, por exemplo, a escalação da vitória sobre o Internacional, na última rodada do Brasileirão de 2019.

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pablo.

O comandante do São Paulo, por outro lado, poderá insistir em Alexandre Pato como referência, sacando Pablo dos 11 titulares. Desta forma: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Alexandre Pato.

Apenas Antony na equipe principal

Fernando Diniz também pode não mexer no meio-campo formado por Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes. Assim, Igor Gomes ficaria no banco de reservas, com apenas Antony começando o jogo.

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Antony, Vitor Bueno e Alexandre Pato (Pablo).

Somente Igor Gomes começando

Igor Gomes deu uma dinâmica diferente ao time são-paulino na temporada passada. Percorrendo boa parte do campo e dando mais profundidade, o meia poderá voltar ao time principal. Neste caso, o mais provável para deixar a equipe titular é Hernanes.

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pato, Vitor Bueno e Pablo.

Daniel Alves e Vitor Bueno, xodós de Fernando Diniz, não trocariam de posição para a entrada de Igor Gomes. Isto, porque o comandante do Tricolor acredita que ambos desempenham muito bem suas respectivas funções.

Antony e Igor Gomes no banco

Por fim, Diniz ainda tem a opção de permanecer com o mesmo time das últimas rodadas: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Pato, Vitor Bueno e Pablo.