Antony resgata música do SPFC antes de estreia na Libertadores: ‘O futuro é vencedor’

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Antony celebra gol com a camisa do São Paulo



Antony está confirmado para a estreia do São Paulo na Libertadores, diante do Binacional (Peru), nesta quinta-feira (5), em Juliaca. Ansioso para o seu primeiro jogo na fase de grupos do torneio, o atacante do Tricolor postou em seu Instagram um trecho de uma antiga música da torcida são-paulina.

“Isso que bate no meu coração é o sentimento de ser campeão , já rodei o mundo e posso te dizer. O choro é livre e difícil de conter , o passado é glorioso e o futuro é vencedor. Explode torcida, agita bateria. O grito é Tricolor ♪ Hoje tem Libertadores ⚽ Avante meu tricolor”, escreveu a joia.

Na temporada passada, a primeira de Antony como atleta profissional, ele participou de alguns minutos da eliminação precoce do time diante do Talleres, da Argentina, na 2ª fase da competição.

Agora, o atleta revelado pela base do São Paulo terá a chance de defender o time na reta inicial da Libertadores. Vendido ao Ajax, Antony se apresentará ao clube holandês em junho, época em que o campeonato estará na fase de mata-mata.

“Realizado em torcer e fazer parte desse time , mais realizado ainda em poder realizar esse sonho , pisando em campo na LIBERTADORES !!!”, disse Antony.