Antony vê São Paulo se encaixando com Diniz e fala sobre transferência para a Europa

Maurício Rummens/Estadão Conteúdo Antony em ação pelo São Paulo



Mesmo defendendo a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico, na Colômbia, o atacante Antony está acompanhando o São Paulo, que começou o Campeonato Paulista com uma vitória e um empate. De longe, a joia do Tricolor paulista vê um time cada vez mais adaptado ao estilo do treinador Fernando Diniz e preparado para disputar títulos em 2020.

“A gente sabe dessa posse de bola do São Paulo, o Diniz tem falado sobre isso. A gente trocou muito de técnico mesmo, mas creio que o São Paulo vai apostar muito no Diniz, o time está se encaixando com ele, se entendendo, comprando as ideias que ele tem. Creio que esse ano com o entrosamento, com o passo a passo, com muita calma pode dar tudo certo essa ideia que o Diniz tem”, disse o atleta, em entrevista ao “SporTV”, nesta segunda-feira (27).

Cotado para deixar o São Paulo nesta janela de transferências, Antony respondeu sobre o assédio de times europeus, que têm até a próxima sexta-feira (31) para adquirir jogadores do exterior. Evasivo, o garoto de 19 anos disse estar focado apenas em jogar futebol.

“Meus empresários, com clube, estou focado aqui na Seleção. Eles que resolvam lá e o que melhor aconteça seja bom para mim e pro clube. Como eu disse estou focado aqui e fora quem resolve são eles”, declarou.

Vale lembrar que o clube do Morumbi recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 68 milhões) do Borussia Dortmund, mas recusou-a prontamente por achar que a joia pode ser vendida por mais.

Por fim, Antony também falou sobre a disputa do Pré-Olímpico. No entendimento dele, a Argentina é outra forte candidata a passar no grupo do Brasil.

“As equipes são difíceis de enfrentar. A argentina está bem, outras equipes que estão brigando por essa vaga. Esse quadrangular vai ser difícil. Nossa chave mesmo… São grupos difíceis”, encerrou.