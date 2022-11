Aos 38 anos, Miranda anuncia saída do São Paulo: ‘Realizei meus sonhos’

Zagueiro retornou ao clube em 2021 depois de uma primeira passagem repleta de títulos

Rubens Chiri/saopaulofc.net Miranda encerra sua segunda passagem pelo São Paulo



A barca de saídas do São Paulo já começou a encher. Nesta quinta-feira, 10, o zagueiro Miranda anunciou nas suas redes sociais que não jogará mais pelo clube após o fim da temporada. O jogador de 38 anos defendeu o Tricolor de 2006 a 2011 e conquistou o tricampeonato Brasileiro (2006/07/08), ele retornou em 2021, mas nessa temporada foi pouco aproveitado. No ano passado também levantou o troféu do Campeonato Paulista. Em mensagem emocionada, o zagueiro agradeceu o clube e lamentou por não ter se despedido da torcida no Morumbi, no jogo da última terça-feira, contra o Internacional. “Gostaria muito de ter tido uma última oportunidade, no Morumbi, para me despedir de todos os são-paulinos que representam os 20 milhões que carregam essa instituição tão grande. Infelizmente não foi possível”, escreveu. “Orgulho imenso dos mais de 300 jogos e da história que construímos com essa camisa. Minha ligação com o clube não termina aqui e não se enfraquecerá com o tempo. Deixo o meu eterno agradecimento ao São Paulo e à torcida tricolor. Com vocês, realizei meus sonhos”, acrescentou.