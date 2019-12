Arboleda diz ter vestido camisa do Palmeiras para pagar aposta e pede desculpas por ‘estupidez’

Reprodução/Instagram Arboleda, do São Paulo, vestiu a camisa do Palmeiras durante as férias no Equador



Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo, se pronunciou após a polêmica gerada por vestir a camisa do Palmeiras. Utilizando sua conta no Instagram, o defensor são-paulino pediu desculpas à torcida e disse ter usado a vestimenta do rival para pagar uma aposta feita com os amigos.

“Gostaria de me desculpar publicamente com os torcedores do São Paulo, membros da comissão técnica, jogadores, diretoria e todos que se sentiram ofendidos ao me ver vestido com a camisa de outro clube”, escreveu.

“Errei ao apostar com alguns amigos que vestiria a camisa que eles escolhessem caso fosse derrotado no futebol disputado em minhas férias. Me arrependo profundamente disso”, prosseguiu.

Por conta da foto, que viralizou nas redes sociais, muitos torcedores do São Paulo pediram a saída do equatoriano. No texto, Arboleda afirmou que sempre honrou as cores do Tricolor.

“Nunca deixei de me dedicar ao meu clube, ao meu escudo e a essas cores desde o primeiro dia em que tive a honra de vestir a camisa tricolor. E seguirei assim sempre. Novamente peço desculpas por essa estupidez. Tamo junto, São Paulo”, finalizou.