Artilheiro no São Paulo, Daniel Alves fica perto de bater melhor marca na carreira

Reprodução Daniel Alves comemora gol marcado na vitória do São Paulo sobre a LDU



Daniel Alves brilhou mais uma vez com a camisa do São Paulo na noite da última quarta-feira (11), quando foi importante ao balançar a rede na vitória por 3 a 0 sobre a LDU, no Morumbi, em confronto válido pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Agora, o meio-campista soma cinco gols na temporada e chega perto da sua melhor marca na carreira.

Com cinco gols marcados em 10 jogos realizados, Dani Alves não só contabiliza uma impressionante média de 0,5 por partida, como também se aproxima do recorde alcançado em 2005/06, quando vestia as cores do Sevilla. Na ocasião, ele guardou 7 bolas na rede na temporada, seu melhor número até o momento.

Companheiro do camisa 10, Alexandre Pato fez questão de exalar o futebol praticado pelo jogador com mais títulos na história do futebol.

“Daniel tem ajudado bastante. Tem jogado mais próximo da área. Tem entrado na área. Você pode ver que uns dois gols ele estava dentro da área. O Diniz pede para entrar na área. Quando o cara tem experiência, qualidade e tem esse futebol, todo mundo sabe que é muito bom. Ele tem qualidade para finalizar e fazer os gols. Quanto mais marcar, melhor para nós”, disse.

Aos 36 anos, Daniel Alves só foi preservado pelo treinador Fernando Diniz no último final de semana, na derrota do Tricolor para o Botafogo-SP, no Paulistão.

Agora, ele deverá voltar a campo no próximo sábado (14), no embate diante do Santos, em jogo que acontecerá pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.