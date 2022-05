Athletico-PR estuda devolver Luis Orejuela ao São Paulo antes do fim do contrato 

Sofrendo para se adaptar no Furacão, o colombiano também está apresentando problemas físicos e perdeu espaço no elenco

Reprodução/Athletico-PR Luis Orejuela está emprestado pelo São Paulo ao Athletico-PR



O Athletico-PR deve devolver o lateral-direito Luis Orejuela ao São Paulo nas próximas semanas, informou o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 25. Insatisfeito com o desempenho do jogador, que está emprestado até o final da temporada, o Furacão pensa em aliviar o caixa e liberar o atleta. Sofrendo para se adaptar no time da Arena da Baixada, o colombiano também está apresentando problemas físicos e perdeu espaço no elenco. Caso o clube paranaense opte por encerrar o vínculo com Orejuela precocemente, ele deverá ser cedido pelo Tricolor paulista a outro time.

Contratado pelo São Paulo no início do ano passado, Orejuela não conseguiu se firmar na temporada passada, seja com o comando de Hernán Crespou ou de Rogério Ceni. No início de 2022, o lateral-direito foi emprestado ao Grêmio, mas também não rendeu o esperado e acabou retornando ao time do Morumbi. No Athletico-PR desde o começo de abril, ele soma 14 partidas, mas ainda não contribuiu com gol ou assistência. Seu contrato com o São Paulo é válido até 31 de março de 2025.