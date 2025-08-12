Atlético Nacional (COL) x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan Reedição da semifinal de 2016 da competição, quando o Nacional saiu vitorioso e campeão



Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (12), em jogo válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui