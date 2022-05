Brasileirão: Fortaleza busca empate com o São Paulo na Arena Castelão

O resultado ainda deixa o Leão do Pici na lanterna, enquanto o Tricolor é o sexto na tabela

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo segue tendo dificuldades em jogos fora de casa nessa temporada



O São Paulo empatou com o Fortaleza neste domingo, 08, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi quem saiu na frente, com gol de Luciano aos 12 minutos do segundo tempo. Mas aos 24, Pikachu empatou para os donos da casa. O Leão do Pici teve mais chances no jogo, produziu mais e teve o maior domínio da partida. A equipe de Ceni ainda tem problemas com as partidas fora de casa. O resultado deixa o São Paulo em 6º na tabela de classificação, enquanto o Fortaleza permanece na lanterna do campeonato. Na sexta rodada, o Tricolor recebe o Cuiabá, no Morumbi, domingo às 16h (horário de Brasília). O Fortaleza viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no mesmo dia, às 18h.